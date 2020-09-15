شاهد.. أول صور لـ محمود رزق مدافع الاتحاد داخل العناية المركزة بعد صدامه مع أحمد فتحي

يخضع محمود رزق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لعملية جراحية اليوم بعد الإصابة القوية التى تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع فريقه ضد الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز .

وتعرض محمود رزق لإصابة قوية فى أنفه أدت إلى كسرها بجانب تورم وجهه بعد اصطدامه بـ أحمد فتحى لاعب الأهلى وخرج على إثرها من الملعب .

ويتواجد محمود رزق الآن داخل غرفة العناية المركزة استعدادا لتجهيزه للدخول فى غرفة العمليات وإجراء جراحة عاجلة .

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وفرض فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري تعادلًا سلبيًا على ضيفه الأهلي، في المباراة التي احتضنها ملعب برج العرب بالاسكندرية، بالجولة 27 للدوري المصري الممتاز.