محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، عن أفضل لاعبي الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بعد انتهائها أمس الاثنين. وتواجد المصري محمد صلاح في المركز الثاني في قائمة أفضل لاعبي الجولة الأولى من البريميرليج، رغم تسجيله هاتريك في مباراة فريقه ليفربول أمام ليدز يونايتد. وتُقيم الشبكة، الأفضل من اللاعبين بناءًا على عدد الأهداف وصناعتها وفرص التسجيل والمراوغات والخروج بشباك نظيفة وخلافه. واحتل جيمس الظهير الأيمن لنادي تشيلسي المركز الأول بحسب تقييم شبكة سكاي سبورتس، بعد تسجيله هدفًا وصناعته لآخر أمس أمام برايتون أند هاف ألبيون. ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج بعد جولة واحدة من انطلاق المسابقة.

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