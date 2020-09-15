سيدات يد الزمالك يفوز على الجزيرة ٢٨/٣١

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك على الجزيرة بنتيجة ٢٨/٣١ خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات استكمال مباريات الدوري عمومي سيدات موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وقرر قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام.

و يستأنف الفريق الأبيض تدريباته مساء يوم السبت المقبل بصالة نادي الزمالك.

وحرص قاسم ابراهيم علي توجيه الشكر للاعبات الفريق عقب ختام الموسم الرياضي .