نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل بطولة العالم لمنتخبات الريشة الطائرة لأجل غير مسمى بسبب "كورونا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، تأجيل بطولة العالم للفرق لأجل غير مسمى، بسبب انسحاب بعض المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية جراء تفشي فيروس كورونا.

وطلب الاتحاد الدولي بعد التشاور مع الدنمارك بصفتها الدولة المستضيفة تأجيل البطولة للعام المقبل ولكن دون تحديد موعد محدد لها حتى الآن.

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وكان منتخبنا الوطني الأول للسيدات على موعد مع المشاركة في البطولة قبل تأجيلها بسبب فوزه بذهبية بطولة إفريقيا الماضية والتي أقيمت بالقاهرة فبراير الماضي.

وحل منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جوار كلًا من "اليابان - تايوان - إسبانيا".

الجدير بالذكر أن البطولة كان من المقرر إقامتها بدولة الدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.