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مدرب الهلال السعودي يكشف سر تراجع مستوي الفريق أمام باختاكور

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أحمد جودة - القاهرة - قال رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، إن الأخطاء التي وقع بها لاعبو فريقه ساهمت في التعرض لمواقف صعبة خلال المباراة التي فاز بها الهلال على ضيفه باختاكور الأوزبكي 2 / 1  بصعوبة، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

وأوضح لوشيسكو في تصريحات عقب المباراة ونشرتها صحيفة "الرياضية" ، اليوم الثلاثاء :"كنا متحكمين في المباراة لكن الأخطاء التي وقعنا بها منحت الثقة لفريق باختاكور وتسببت في تراجعنا".

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وأضاف :"جميع الفرص التي سنحت لهم كانت بسبب أخطاءنا الناتجة عن ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، لكننا نجحنا في استعادة زمام الأمور والفوز".

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات دور المجموعات من البطولة حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

ويتصدر الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن باختاكور صاحب المركز الثاني، فيما يحتل شباب الأهلي الإماراتي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل شاهر خودرو الإيراني الترتيب بدون أي نقاط.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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