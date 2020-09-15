نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الهلال السعودي يكشف سر تراجع مستوي الفريق أمام باختاكور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، إن الأخطاء التي وقع بها لاعبو فريقه ساهمت في التعرض لمواقف صعبة خلال المباراة التي فاز بها الهلال على ضيفه باختاكور الأوزبكي 2 / 1 بصعوبة، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا
وأوضح لوشيسكو في تصريحات عقب المباراة ونشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء :"كنا متحكمين في المباراة لكن الأخطاء التي وقعنا بها منحت الثقة لفريق باختاكور وتسببت في تراجعنا".
وأضاف :"جميع الفرص التي سنحت لهم كانت بسبب أخطاءنا الناتجة عن ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، لكننا نجحنا في استعادة زمام الأمور والفوز".
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات دور المجموعات من البطولة حتى الثالث من أكتوبر المقبل.
ويتصدر الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن باختاكور صاحب المركز الثاني، فيما يحتل شباب الأهلي الإماراتي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل شاهر خودرو الإيراني الترتيب بدون أي نقاط.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مدرب الهلال السعودي يكشف سر تراجع مستوي الفريق أمام باختاكور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.