نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيرتا برلين يقترب من مهاجم كولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي هيرتا برلين الالماني من التعاقد مع المهاجم جون كوردوبا من نادي كولون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الموقع الالكتروني لصحيفة "كيكر" الألمانية الرياضية أن المهاجم الكولومبي/27 عاما/ سيوقع عقدا يستمر حتى 2024، وتردد أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليون يورو.

وهكذا يصبح كوردوبا رابع وافد جديد إلى هيرتا في هذا الصيف بعد الحارس الكسندر شفولوف والمدافع دايوفايسيو تسفويك ولاعب خط الوسط لوكاس توسار.

Advertisements

وأعلن نادي كولون أنه أعفى كوردوبا اليوم الثلاثاء من التدريب "حتى يجري المحادثات النهائية".

وفي المقابل، سيقوم كولون بخدمات اللاعب السلوفاكي الدولي اوندريه دودا، الذي كان هيرتا أعاره في الدوري الثاني من الموسم المنصرم إلى نادي نورويتش سيتي الإنجليزي.

كان كوردوبا أحرز العام الماضي 13 هدفا لصالح كولون ليحتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الألماني.