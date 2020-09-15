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نجم بيراميدز يرفض الانتقال إلى الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بيراميدز يرفض الانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

عمر جابر يرفض العودة إلى الزمالك

كشف مصدر مقرب من عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، حقيقة ما تردد بشأن عودته إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد.

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وأوضح أن عمر جابر يرفض العودة حاليا إلى نادي الزمالك، بعد مشاركته الأساسية من بيراميدز في الفترة الأخيرة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم عمر جابر لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، بالعودة إلى الزمالك مطلع الموسم الجديد.

من جانبه يحاول مسؤولو القلعة البيضاء، تدعيم مركز الظهير الأيمن في الميركاتو الصيفي، بعد هروب الدولي التونسي حمدي النقاز في بداية الموسم.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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