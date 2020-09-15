نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة جاريث بيل.. برشلونة يحاول التخلص من نجم الفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قدم اقتراحا جديداً لنجمه الأوروجوياني لويس سواريز لقبول عرض يوفنتوس الإيطالي الذي يرغب في الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة أخبر النجم الأوروجواياني بأنه على إستعداد لدفع جزء من راتبه في حال رحيله إلى يوفنتوس.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه إذا قدم يوفنتوس راتبًا لسواريز أقل مما يتقاضاه مع برشلونة فإن النادي الكتالوني سيكمله إلى أن يصل إلى نفس الراتب الذي يتقاضاه حاليًا وذلك مُقابل أن يوافق على الرحيل.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه يوجد بند في عقد لويس سواريز يفيد بأنه في حال قام النادي الكتالوني بفسخ عقده فإن البرسا ملزم بدفع راتبه لمدة موسمين لكن سواريز يطالب بدفع راتب موسم واحد فقط.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يحاول أن يتفادى دفع راتب النجم الأوروجواياني لمدة موسمين من خلال دفع جزء من راتبه مع يوفنتوس على أن يتكفل يوفنتوس بالجزء الأكبر في موسمه الأول مع الفريق.
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