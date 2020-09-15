بيانيتش يكشف سبب انتقاله إلى برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني، عن سبب انتقاله إلى البارسا من فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وقال بيانيتش في تصريحات صحفية: "جئت إلى هنا لألعب مع ميسي، لانه ميسي واعرف أنه لن يرحل عن فريق برشلونة، حيث أنه أسطورة النادي".
وأضاف: "لم اتخيل ميسي بقميص نادي اخر، ومُستحيل رحيله قلتها سابقاً، وهذا هو بيت الليو".
وواصل: "الكثير من المُباريات المهمة قادمة، وأنا سأكون مُتاح للمُدرب متى ما اراد ذلك، وفي اليوفي لعبت بجميع مراكز خط الوسط، وانا مُستعد لكُل شيئ".
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