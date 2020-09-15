- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاري التحميل ...
4:43 مساءً - 15 سبتمبر، 2020
أرسلت إدارة النادي خطابًا لاتحاد كرة القدم تطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري، مثلما حدث في المباراة الأخيرة، والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاءً فجة أثرت على نتيجة المباراة.
وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة؛ للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها.
كما طالبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس، والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات.
وأكدت إدارة النادي على ضرورة تحديد طريقة ذات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم.
وجاء في خطاب النادي للاتحاد اليوم أن الحكم الذي أدار مباراة أمس يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يومًا، في حين أن الحكم المصنف رقم «1» لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي، كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة «A» في أوروبا واستبعاده من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بسبب أخطائه «الفجة»، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي وأثارت قراراته غير الموفقة حينذاك جدلًا كبيرًا.
وللأسف جاءت لجنة الحكام بذات الحكم ليرتكب نفس الأخطاء في حق الأهلي والتي تخالف جميعها قانون كرة القدم.
وشددت إدارة النادي على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المتنافسة، والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية وتحديد معايير واضحة لاختيار الحكام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الأهلى المصرى الرسمى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.