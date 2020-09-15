وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم Advertisements الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٣ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشوط الأول ..عمرو مرعي يحرز هدف تقدم مصر المقاصة في شباك نادي مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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