حازم إمام وعبدالله جمعة يخوضان تدريبات تأهيلية

خاض حازم إمام وعبد الله جمعة لاعبا فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الاول اليوم . ويخوض الفريق الأبيض تدريباته حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر القلعة البيضاء. وقام الثنائي بالجري الخفيف حول الملعب تحت إشراف د. عمرو مطراوي اخصائي التأهيل في الفريق لتجهيزهما للمرحلة القادمة من المباريات في الدوري العام . ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الدوري الممتاز بالجولة الثامنة والعشرين.

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