حازم إمام وعبدالله جمعة يخوضان تدريبات تأهيلية

ويخوض الفريق الأبيض تدريباته حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وقام الثنائي بالجري الخفيف حول الملعب تحت إشراف د. عمرو مطراوي اخصائي التأهيل في الفريق لتجهيزهما للمرحلة القادمة من المباريات في الدوري العام .
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