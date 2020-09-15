الدحيل القطري يفوز على الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

افتتح المعز علي التسجيل للفريق القطري في الدقيقة 41، واضاف الإيراني ريزيان الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 58، سجل كورنادو الهدف الوحيد للشارقة من ضربة جزاء، لكنه لم يمنع فريقه من خسارة المباراة.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الدحيل للنقطة السادسة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الشارقة عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.
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