الشباب والرياضة توفر فرص عمل للشباب من خلال أيام مفتوحة للتوظيف

للتعرف علي الوظائف المتاحة ومميزات العمل و التسجيل من خلال الرابط : https://www.facebook.com/events/650584982560999/
وتنفذ الأيام المفتوحة للتوظيف يومي الاحد والأربعاء من كل أسبوع بدءأ من 16 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر، حيث تم تنفيذ اولي الأيام المفتوحة يوم الاحد 13 سبتمبر الجاري.
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