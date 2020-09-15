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الأهلي يتراجع عن ضم الجناح الطائر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتراجع عن ضم الجناح الطائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي مفاوضاته مع إدارة أهلي جدة السعودي من أجل بحث المطالب المادية في صفقة نجم منتخب الجزائر يوسف البلايلي.

ورفض مسئولو الأهلي المطالب المادية التي تتمسك بها إدارة النادي السعودي التي يطلب فيها الحصول على 4 ملايين يورو مقابل استغناؤه عن نجمه الجزائري.

ويرى مسئولو الأهلي أنه من الصعب توفير هذا المقابل المادي بالإضافة إلى قيمة عقد البلايلي السنوي مما يمهد لصرف النظر عن تلك الصفقة في حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن الأمور المادية.

ويخطط الأهلي لحسم صفقة يوسف البلايلي الذي سيكون البديل الأمثل رمضان صبحي بعد انتقاله مؤخرًا إلى براميدز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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