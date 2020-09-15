نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتراجع عن ضم الجناح الطائر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواصل أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي مفاوضاته مع إدارة أهلي جدة السعودي من أجل بحث المطالب المادية في صفقة نجم منتخب الجزائر يوسف البلايلي.
ورفض مسئولو الأهلي المطالب المادية التي تتمسك بها إدارة النادي السعودي التي يطلب فيها الحصول على 4 ملايين يورو مقابل استغناؤه عن نجمه الجزائري.
ويرى مسئولو الأهلي أنه من الصعب توفير هذا المقابل المادي بالإضافة إلى قيمة عقد البلايلي السنوي مما يمهد لصرف النظر عن تلك الصفقة في حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن الأمور المادية.
ويخطط الأهلي لحسم صفقة يوسف البلايلي الذي سيكون البديل الأمثل رمضان صبحي بعد انتقاله مؤخرًا إلى براميدز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يتراجع عن ضم الجناح الطائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.