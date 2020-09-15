على الرواس يؤكد على النظرة الموضوعية لمقترح تأجيل انتخابات الاتحادات في ظل الظروف الحالية

بينما يواصل نادي ظفار تدريباته اليومية

صلالة ـ من عوض دهيش :

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ظفار تدريباته وتحضيراته بملعب النادي استعدادا للمشاركة في استكمال منافسات دوري عمانتل بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر بحضور جميع اللاعبين المختارين لهذا المعسكر، حيث تقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية،وسط معنويات عالية من اللاعبين .

مقترح تأجيل الانتخابات

من جانب آخر قال على بن أحمد بن سعيد الرواس رئيس مجلس إدارة نادي ظفار: يجب أن تكون هناك نظرة موضوعية لمقترح تأجيل انتخابات الاتحادات في ظل الظروف الحالية وقال: كثر الحديث طيلة الفترة الماضية عن إمكانية تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية، وما بين مؤيد ومعارض للخطوة تحدث الكثيرون وبالطبع لكل شخص وجهة نظر يجب ان تحترم وتقدر ويتم البحث عن الايجابيات التي تتضمنها القرار والعمل بها.

واضاف الرواس بالرغم من ترحيبنا بانعقاد الجمعيات العمومية، ومشاركتنا الفاعلة فيها والإسهامات التي تقدم من جميع الأعضاء في مختلف الاتحادات الا ان كل ذلك لا يمنع من التأكيد على ضرورة ان تكون هناك نظرة موضوعية لمقترح تأجيل انتخابات الاتحادات في ظل الظروف الماثلة الان.

واضاف علي الرواس أن الهم الذي يجب ان يشغلنا جميعاً هو ان نفكر في كيفية تطوير المنظومة الرياضية من ناحية شاملة وهذا لن يتأتى الا بالعمل على تعديل الأنظمة الأساسية المنظمة لأعمال الاتحادات والأندية من اللوائح والقوانين المتعلقة بالوزارة وذلك من خلال مواكبتها للمرحلة الحالية والقادمة وكذلك لأنظمة الاتحادات القارية والدولية حتى نتمكن من المضي الى الامام ونتجنب السلبيات التي ظلت تلاحق اعمال مجالس ادارات الاتحادات والأندية المختلفة وهو ما ينعكس سلباً عليها.

واشار على الرواس الى ان الاستقرار الرياضي واحد من اهم مدخلات العمل الناجح الذي يستهدف تحقيق البطولات والنجاحات والتطوير والمواكبة والاستثمار وكل ذلك لن يحدث في ظل وجود أنظمة أساسية بعيدة عن النظر الى المستقبل وعليه من الواجب اخذ كل ذلك في عين الاعتبار وصولاً الى تحقيق الغايات والأهداف المنشودة.

وعطفا على ما سبق ذكره، يجب التأكيد على ان مقترح تاجيل الانتخابات وخطوة الوزارة بالتشاور والجلوس مع رؤساء الأندية ، خطوة ايجابية وليست سلبية، وهي في مصلحة الجميع وليست عبئا عليهم، كما اننا يجب ان نستغل الفرصة لطرح أفكارنا ومقترحاتنا والعمل مع مجالس ادارات الاتحادات والوزارة المعنية على تعديل الأنظمة الأساسية الخاصة بها خلال فترة التمديد المقترحة حتي نصنع مستقبلاً وواقعاً رياضياً يلبي طموح الجميع.

كما نود التأكيد على أننا لا ننكر ما نحن عليه الآن والجهد المبذول ولكن الجميع يعلم أن المرحلة تحتاج إلى التطوير والنظر إلى القادم من تحديات لمواكبة المتغيرات في ظل كل ذلك معربا عن امله أن تحصل الاتحادات الرياضية على موافقة بقرار التأجيل حتى يجلس الجميع على طاولة واحدة للتشاور وإنجاز أنظمة حديثة تعبر عن الطموح والرؤية المستقبلية لتطوير الرياضة العُمانية.