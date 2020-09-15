الجهازان الفني والإداري و لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات يجرون فحوصات طبية

تحضيرا لبدء تدريبات المعسكر الداخلي يوم الجمعة القادم

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

أجرى الجهازان الفني والإداري و لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات ظهر يوم أمس الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” بمستشفي بدر السماء بالخوير وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال المعسكر التدريبي الذي يستمر حتى الرابع من شهر أكتوبر القادم ويأتي هذا المعسكر في إطار الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمشاركته في بطولة كأس آسيا لكرة الصالات والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى بجوار منتخبات تركمانستان وفيتنام وطاجكستان.

وسوف ينتظر الجهاز الفني والإداري واللاعبون لمدة ثلاثة أيام حتى تطلع نتيجة الفحوصات الطبية حيث ستكون أولى تدريبات يوم الجمعة القادم حيث ستكون أولى الحصص التدريبية في اللياقة البدنية مع المدرب ريكارد مدرب اللياقة البدنية للمنتخب بعد ذلك ستكون التدريبات فردية وبعدها جماعية على حسب اللاعبين إلى أن تصل إلى التدريبات التكتيكية الفنية وتقام على مدار فترتين الصباحية والمسائية.

ويتضمن برنامج اعداد المنتخب معسكرات داخلية ومعسكرات خارجية لخوض مباريات ودية دولية منها خوض مباراتين وديتين مع المنتخب السعودي في الإمارات وهناك اتصالات لتأمين عدد من المباريات الودية مع منتخبات الإمارات والبحرين والكويت حيث ما زال الجهاز الفني يدرس هذه العروض خاصة وأن يتحذر حاليا من كثر التنقلات بين الدول حتى لا يتعرض اللاعبون الى الاصابة بفيروس كورونا وتحرمهم من المشاركة في البطولة الاسيوية حيث لا بد من أخد الحيطة والحذر في هذه الظروف الصحية حاليا .

الجدير بالذكر بأن الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني يونس بن محمد الفهدي ومساعده عثمان العنبوري اختاروا 18 لاعبا للدخول في هذا المعسكر وهم : عمار بن عبدالرحمن البوسعيدي و هشام بن عبدالله الوهيبي ووليد بن أحمد الفارسي و عبدالعزيز بن عبدالله الرقادي ومحمد بن أحمد اللواتي وسامر بن عبداللطيف البلوشي و خلفان بن حمد المعولي ومنصور بن سيف الهادي و مهند بن علي الشبلي وعيسى بن سبيل البلوشي ومحمد بن زايد العدوي و لؤي بن علي الوهيبي ومعتصم بن رياض الشامسي وزامل بن عبداللطيف البلوشي ويونس بن خميس العويسي ومحمد بن سعيد الحبسي ومحمد بن راشد الحسني وعيسى بن يعقوب الجابري .

أما باقي الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا يتكون من علي بن حمد المعولي مدير المنتخب وماجد بن محمد الوردي أخصائي العلاج وريكاردو دي سيلفا المعد البدني وحسين بن خميس الصالحي مدرب الحراس ومحمود بن سمير السعدي مسؤول المهمات .