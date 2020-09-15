الأولمبياد الخاص العماني يوقع 7 اتفاقيات تسهل عودته للفعاليات الرياضية المختلفة

وقع مجلس إدارة جمعية الأولمبياد الخاص العماني صباح أمس سبع اتفاقيات وهي عبارة عن مذكرات تعاون مع عدد من جهات القطاع الخاص، وذلك بمقر الأولمبياد الخاص بمرتفعات المطار بحضور سيف بن محمد الربيعي رئيس مجلس الأولمبياد الخاص وممثلي الجهات الداعمة .

وحول توقيع مذكرات التعاون قال سيف الربيعي: جاء توقيع هذه المذكرات مع مجموعة من المؤسسات التربوية والتعليمية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص المعنية بتقديم الأنشطة الرياضية والاجتماعية للمجتمع، وهدفنا هو دمج ذوي الاعاقة الفكرية في السلطنة مع اقرانهم في المجتمع عن طريق تلك الأنشطة، حيث تم توقيع مذكرات التعاون مع فريق المتحدة لتعليم كرة القدم ومثله أحمد الاسماعيلي وكلية مسقط ومثلتها داليا، بينما وقع عن مدرسة الانجاز الدولية رضوان الحسين، وعن مدرسه تيمور لتعليم الفروسية سالم الحكماني، كما وقع عن برنامج لتل كيكيرز مصطفى اللواتي، وعن مركز الدولفين لتعليم السباحة بمسقط خالد الذهلي، بينما وقع محمد اللاهوري عن مركز الزعيم لتعليم السباحة بصحار، وهذه هي الحزمة الأولى من توقيع مذكرات التعاون وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى خلال الفترة المقبلة بهدف الارتقاء وتطوير فعاليات وأنشطة الأولمبياد الخاص.

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