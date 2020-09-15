الأكاديمية الأولمبية تنظم دورة العلاج الطبيعي وتأهيل الإصابات الرياضية

بدأت صباح أمس دورة العلاج الطبيعي وتأهيل الإصابات الرياضية التي تنظمها الأكاديمية الأولمبية العُمانية “عن بُعد” وتستمر حتى يوم غد “الخميس” وتهدف الدورة إلى نشر المعرفة العلمية والعملية الصحيحة والمساهمة في تنمية الثقافة لدى المختصين في علاج الإصابات بمختلف الرياضات، والحرص على سلامة الرياضيين وذلك بعد تزايد الإصابات في الملاعب سواء بالتدريبات أو المباريات الودية أو المنافسات المحلية والدولية.

ويحاضر في الدورة الدكتور سيف بن سعيد الريامي كبير أخصائيي العلاج الطبيعي بمستشفى جامعة السلطان قابوس، ويشارك بها 25 موظفا من اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحادات واللجان الرياضية ومنتسبي الرياضة العسكرية.

وتشتمل الدورة على العديد من الموضوعات من بينها ميكانيكية حركة المفاصل، وميكانيكية الحركة المفصلية بالعمود الفقري، وأسباب أشهر الإصابات الرياضية بالسلطنة، والإسعافات الأولية لأخطر الإصابات، وشرح برنامج التأهيل العلاجي، بالإضافة إلى إصابات العضلة والأوتار والغضاريف وأنماط العلاج الحديثة في الإصابات الرياضية، والأبحاث والتجارب الحديثة في التعامل مع الإصابات.

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