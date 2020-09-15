وجاء تعيين رضا عبد العال بعد فشل مفاوضات مجلس إدارة نادي طنطا مع أكثر من مدرب كان على رأسهم مؤمن سليمان، ومجدي عبد العاطي.

ومن المقرر أن يبدأ رضا عبد العال مهمته مع أبناء السيد البدوي خلال الساعات المقبلة بعد الوصول لكافة الاتفاقيات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد رباعية أسوان.. رضا عبد العال مديرا فنيا لنادي طنطا خلفا لـ أيمن المزين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.