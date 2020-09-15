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ساسي وأوناجم ومصطفى محمد يخضعون لتدريبات خاصة

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خاض فرجاني ساسي ومحمد اوناجم ومصطفي محمد لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك تدريبات خاصة في الجيمانزيوم اليوم بناء على قرار  الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق .

وفضل كارتيرون خوض الثلاثي تدريبات في الجيمانزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية لعدم ارهاقهم خاصة ان ساسي كان يعاني من كدمة في الظهر ابعدته عن لقاء الانتاج الحربي الأخير بمسابقة الدوري العام.

وقام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بعمل تدريبات خاصة بالكرة للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا بشكل اساسى في لقاء الانتاج الحربي في الدوري العام .

واشتملت التدريبات الخاصة لهؤلاء اللاعبين على تنفيذ جمل فنية.

 كما حرص أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق على متابعتها وتصحيح الأخطاء للاعبين .

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الجولة 28 من الدوري الممتاز.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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