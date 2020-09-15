شوبير ينعى شقيق الكابتن عادل عبد الرحمن

وتوفى شقيق عادل عبدالرحمن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق اليوم بعد صراع مع المرض .
وكتب عادل عبدالرحمن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله شقيقي.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة " .
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