بعائـد 63.5 مليـون جنيه .. انشــاء 10 مشاريع استثماريـة بـ 8 مراكز شباب بالدقهليـة

كذلك تم الانتهاء من تنجيل ملعب كرة قدم قانوني بمركز شباب ميت بدر خميس وتنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب مدينة المطرية والانتهاء ايضًا من انشاء عدد 73 محلا تجاريا متعدد الخدمات والانشطة التجارية بمركز شباب مدينة المطرية وجاري العمل علي الانتهاء من انشاء حمام السباحة التدريبي بمركز شباب الخيارية والتي بلغت نسبة الاعمال الانشائية به 80% كذلك جاري العمل علي انشاء قاعتي مناسبات اجتماعية بمركز شباب بهوت ومركز شباب مدينة أجا.
جدير بالذكر ان هذه المشاريع تأتي ضمن مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الدقهليــة بحوالى 63.5 مليون جنيه.
مشيرا أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالاضافة الي 800 مليــون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.
فيما أضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز ، مع إتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات
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