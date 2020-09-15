تعرف على تشكيل النصر لمواجهة سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن تشكيل العالمي لمواجهة م منافسه سباهان أصفهان في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وجاء التشكيل الرسمي للنصر كالتالي: في حراسة المرمى: برادلي جونز. Advertisements في خط الدفاع: مايكون بيريرا، عبد الله مادو، سلطان الغنام، عبد الرحمن العبيد. في خط الوسط: عيد المجيد الصليهم، عبد الله الخبيري، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، جونزالو مارتينيز. في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

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