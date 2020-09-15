تشكيل أستون فيلا ضد بيرتن في كأس الرابطة.. المحمدي أساسيا وتريزيجيه خارج القائمة

كشف دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيرتن ألبيون، ضمن منافسات الدور الثاني لكأس الرابطة الإنجليزية. وتواجد أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي للمباراة، بينما غاب محمود حسن تريزيجيه عن قائمة أستون فيلا وجاء التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى: نيلاند Advertisements خط الدفاع: المحمدي - هوز - مينجز - تايلور خط الوسط: لانسباري - ناكامبا - الغازي - رامسي - جيراليش خط الهجوم: ويتكنز

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