الارشيف / الرياضة

التعاون يعلن تشكيلة فريقه لمواجهة برسبوليس في دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الجهاز الفني لنادي التعاون، تشكيله الذي سيخوض به مباراته أمام منافسه برسبوليس الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل التعاون الأساسي كالتالي: كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، أحمد عسيري، إياغو سانتوس، حسن كادش، ريان الموسى، سيدريك أميسي، فهد الرشيدي، سلطان مندش، عبدالمجيد السواط، ميتشل ديوك.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاََ من: محمد الضليفع، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي، فيصل درويش، إبراهيم العتيبي، سميحان الجوعي، ذعار العتيبي، منصور المولد، ربيع سفياني

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر التعاون يعلن تشكيلة فريقه لمواجهة برسبوليس في دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا