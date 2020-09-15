استعدادًا للطلائع .. المصري يؤدي المران الأساسي على برج العرب

وقبيل بدء المران حرص الكابتن علي ماهر على الاجتماع بلاعبيه مطالبًا إياهم بغلق صفحة مباراة الأمس أمام حرس الحدود والتركيز في المباراة المقبلة أملًا في حصد نقاطها الثلاث والتي ستبتعد بالفريق كثيرًا عن دائرة الخطر وتمنح الفرصة للاعبين لخوض المباريات التالية دون ضغوط وهو الأمر الذي سيسهم في ظهور اللاعبين بمستواهم المعروف عنهم.
جاء المران خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الحرس كاملةً ، حيث حرص الكابتن علي ماهر على أداءهم لمران خفيف قبل التوجه للنادي الصحي الملحق بمقر إقامة الفريق للحصول على جلسات الاستشفاء والتأهيل ، فيما جاء المران لبقية اللاعبين قويًا للغاية ، حيث اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية ، بينما أدى حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت إشراف مدربهم الكابتن مصطفى فتحي.
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