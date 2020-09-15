أجرى عبدالله محمود شيكا حارس مرمي فريق مرتبط اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 اليوم جراحة الرباط الصليبي. يأتي هذا بعد إصابته في مباراة الفريق أمام 6 أكتوبر. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للعلاج الطبيعي بعد خضوعه للجراحة للعودة سريعا للملاعب. ويقود مرتبط يد الزمالك رامي يوسف مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا عاما.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حارس مرتبط يد الزمالك يجري جراحة الرباط الصليبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.