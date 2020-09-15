نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أرتيتا بعد تجديد أوباميانج عقده الآرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، أنه سعيد بتجديد عقد نجم فريقه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مؤكدًا أنه يمتلك عقلية رائعة.

وقال أرتيتا في تصريحات لموقع آرسنال الرسمي: "كان من المهم أن يبقى أوباميانج معنا، إنه لاعب رائع يتمتع بعقلية لا تصدق، كونه اللاعب الذي استغرق أقل وقت للوصول إلى 50 هدفًا مع هذا النادي، فهو قائد مهم للفريق وجزء كبير من مشروعنا، يريد أن يكون هناك مع أفضل اللاعبين في العالم ويترك بصمته، يمكنه تحقيق ذلك هنا".

وفي نفس السياق قال إيدو، المدير الرياضي لآرسنال، : "من الواضح أن أوبا يحب النادي وكل شيء ندافع عنه داخل وخارج الملعب، فمن الواضح أيضًا أنه جزء مهم جدًا من الفريق، لذلك نحن سعداء جميعًا لأنه خصص مستقبله لنا، إنها دفعة كبيرة للجميع، المشجعين والزملاء والموظفين.

يذكر أن آرسنال أعلن رسميًا، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد أوباميانج لمدة 3 سنوات، لينتهي عقده الجديد في صيف 2023.