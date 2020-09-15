نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - توجه أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إلى الإمارات اليوم، من أجل حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وجاء سفر مدير تعاقدات المارد الأحمر، للإمارات ظهر اليوم على رحلة رقم EK928، من أجل الاجتماع مع ممثلي الرجاء المغربي ووكيل بدر بانون مدافع الفريق، تمهيدا لإنهاء الصفقة.
ومن المقرر أن يعقد توفيق، عدة جلسات مع إدارة النادي المغربي ووكيل اللاعب، من أجل التوصل لاتفاق يُقضي بتوقيع المدافع الدولي على عقود انتقاله للقلعة الحمراء، كما ستحمل رحلة مدير التعاقدات مفاجأة أخرى، يتم الكشف عنها لاحقًا.
وكانت تقارير مغربية، أكدت في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، أن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع اللاعب لمدة 3 مواسم مقابل 2 مليون دولار.
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