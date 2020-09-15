الارشيف / الرياضة

آرسنال يجدد تعاقده مع أوباميانج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يجدد تعاقده مع أوباميانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تمديد عقد نجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لمدة 3 مواسم مقبلة، قاطعًا بذلك كل الشكوك بشأن رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وسيمنح قرار أوباميانغ بالبقاء مع آرسنال دفعة كبيرة للمدرب ميكيل أرتيتا الذي قال إنه "يريد بناء التشكيلة حول الدولي الغابوني عقب الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي".

Advertisements

وقال أوباميانغ في بيان "لم يكن التعاقد مع هذا النادي المميز محل شك. بفضل جماهيرنا وزملائي وعائلتي والجميع في هذا النادي أشعر أنني انتمي إلى هنا.

"أثق في آرسنال. يمكننا تحقيق أشياء كبيرة معاً. نملك شيئاً مثيراً هنا وأعتقد أن القادم أفضل لآرسنال".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن العقد الجديد لأوباميانغ يجعل المهاجم البالغ عمره 31 عاماً من أعلى اللاعبين أجراً في الفريق إلى جوار لاعب الوسط مسعود أوزيل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر آرسنال يجدد تعاقده مع أوباميانج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا