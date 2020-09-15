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مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل كارتيرون في فيديو عبر قناة النادي

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كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك، عن قيام  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتصوير فيديو مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، منذ قليل، في مكتبه بمقر النادي.

وأعلن مرتضى منصور، في الفيديو، تفاصيل مهمة بشأن المدير الفني للفريق "كارتيرون"؛ على أن تتم إذاعته عبر قناة الزمالك مساء اليوم، في برنامج "زملكاوي".

وتحدث  باتريس كارتيرون في الفيديو عن رحيله عن نادي الزمالك، واعتذر بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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