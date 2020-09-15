الرابع على التوالي .. مصر المقاصة يفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة

واصل نادي مصر المقاصة صحوته في الدوري المصري بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي عقب الفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.
وفي الدقيقة 92 وقبل نهاية المباراة تمكن شيميلس بيكيلي من إحراز الهدف الثاني بعد صناعة من محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء ليتمكن من تسديدها أقصي يمين حارس نادي مصر لتسكن الشباك.
وعاد صلاح ريكو في الدقيقة "95"، ليتمكن من وضع الهدف الثالث في شباك نادي مصر لينهي المباراة .
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم
الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.
وتمكن مصر المقاصة من الحصول على ثلاثة نقاط ليتواجد في المركز الـ 6 برصيد 36 نقطة بينما تواجد نادي مصر في المركز الـ17 برصيد 19 نقطة".
وتمكن مصر المقاصة من الحصول على ثلاثة نقاط ليتواجد في المركز الـ 6 برصيد 36 نقطة بينما تواجد نادي مصر في المركز الـ17 برصيد 19 نقطة".
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