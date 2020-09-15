بعد رحيل كارتيرون المفاجئ .. طارق يحيى مديرا فنيا للزمالك وعبد العزيز ومدحت مساعدين

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي بعد قرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني فسخ تعاقده من طرف واحد.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني سيضم كلا من طارق يحيى مديرا فنيا ومعه كل من أيمن عبد العزيز ومدحت عبد الهادي مساعدين.

وعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع الجهاز الفني الجديد اليوم قبل بدء مهمتهم في الفترة الحالية.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أخطر إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.