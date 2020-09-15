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الإسماعيلي يتقدم بهدف مبكر أمام المقاولون العرب في الدوري

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تقدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بهدف مبكر أمام ضيفه المقاولون العرب فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية فى إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.  
سجل الهدف اللاعب محمد الشامي فى الدقيقة السابعة من وقت المباراة ،بعد هجمة منظمة للإسماعيلي من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث ارتقى لها همام طارق على القائم الأيمن للمرمى برأسية في محاولة لتهيئة الكرة أمام أقدام زميله محمد الشامي في مواجهة المرمى حيث حاول المدافع محمد سمير إبعاد الكرة لكنه وضعها بالخطأ داخل شباك فريقه.

الهدف قد يشعل الوقت المتبقي من أحداث الشوط الأول بين الفريقين ، كون الدراويش يسعون للخروج من نفق هزيمة الأهلي ى المباراة الماضية ، ويسعى المقاولون للخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على ترتيبه فى جدول ترتيب الدوري المصري .  

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 25 لقاء، فيما يأتي المقاولون في المرتبة الثالثة بجدول الترتيب وفي جعبته 47 نقطة من 26 مباراة.  

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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