الإسماعيلي يتقدم بهدف مبكر أمام المقاولون العرب في الدوري

الهدف قد يشعل الوقت المتبقي من أحداث الشوط الأول بين الفريقين ، كون الدراويش يسعون للخروج من نفق هزيمة الأهلي ى المباراة الماضية ، ويسعى المقاولون للخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على ترتيبه فى جدول ترتيب الدوري المصري .
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 25 لقاء، فيما يأتي المقاولون في المرتبة الثالثة بجدول الترتيب وفي جعبته 47 نقطة من 26 مباراة.
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