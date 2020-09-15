زلزال في الزمالك.. نكشف كواليس الرحيل المفاجئ لباتريس كارتيرون

وقالت المصادر إن الأزمة نشبت بعد اختلاف كبير مع الفرنسي ومجلس ادارة الزمالك على الصفقات الجديدة للأبيض.

وطالب كارتيرون بالتعاقد مع بعض اللاعبين، ولكن لم تتم الموافقة عليها وتم التعاقد مع آخرين، مما أغضب الفرنسي وجعله يرحل بشكل مفاجئ.

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.