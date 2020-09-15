تعليمات صارمة من مدرب دجلة لغلق المساحات أمام عبد الله السعيد فى مباراة بيراميدز

منح اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة، تعليمات خاصة لمدافعى فريقه من أجل غلق المساحات أمام عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز، الذى من المتوقع أن يعود للمشاركة بعد شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها، فى المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشدد المدير الفنى لدجلة على مدافعيه بضرورة مراقبة عبد الله السعيد جيدًا حال مشاركته فى المباراة التى يريد الفريق السماوي الخروج من نفق الهزائم المتتالية بعد الهزيمة من الزمالك والجونة والمصري، بينما يسعى الفريق الدجلاوي للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد الهزيمة من الأهلي والتعادل مع المقاولون والهزيمة من إنبي فى آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وطالب بابا فاسيليو لاعبيه بعدم منح السعيد فرصة للتسديد على مرمى محمد عبد المنصف، حيث تعد التسديدات من أهم مميزاته،

وشدد على ضرورة الضغط عليه حتى لا يتمكن من تمرير الكرة للمهاجمين ومساعدتهم على الوصول للمرمى بسهولة، مؤكدًا أن عبد الله السعيد يعد من أهم مفاتيح لعب بيراميدز.