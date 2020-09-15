حمد إبراهيم: اهتمام الأندية بالتعاقد مع إيهاب جلال عادي عقب تألقه

أكد حمد إبراهيم المدرب العام في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة أن اهتمام الأندية بالتعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني لفريقه أمر طبيعي.
وحقق المقاصة فوزًا كبيرًا على نادي مصر بثلاثية نظيفة في الجولة 27 في الدوري الممتاز ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب.
وفي تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس" قال حمد إبراهيم :"إيهاب جلال مستمر في عمله حتى الآن، والأمور تسير بشكل طبيعي".
وأضاف مدرب المقاصة :"إيهاب جلال من المدربين الذين يقدمون عملًا مميزًا في الدوري المصري، وكل الأندية ترغب في التعاقد معه وهذا أمر طبيعي".
وأنهى محمد إبراهيم قائلًا :"سعداء بالاستمرار في المقاصة، ولا نعرف في الموسم المقبل أين سنعمل مع إيهاب جلال، ربما في نفس النادي وربما في نادي أخر".
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