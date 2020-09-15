ومن المقرر حضور رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، رفائيل سانتونجا، فعاليات البطولة الدولية بمصر، و كذلك جميع أعضاء الاتحاد الدولي .
واضاف "فهيم" أن البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكمال الأجسام بالكامل، وطاقم التحكيم على أعلى مستوى عالمي نظرًا لأهمية البطولة والموهلة لبطولات Elite pro العالمية، والتي تقام سنويًا في بعض الدول الأوروبية وهناك محاولات جاده لاستضافتها في مصر العام المقبل بجانب هناك جهود مخلصة لإستضافة مصر بطولة العالم لكمال الأجسام بالقاهره.
وفي نفس السياق قال عبد العظيم حجازي الشريك الرسمي للبطولة أن هدفنا الأسمى المساهمة في الارتقاء بلعبة كمال الأجسام، وتنظيم بطولات بطولات ذات الطابع الدولي، وعلى هامش البطولة سيتم اختيار الحاصلين على المراكز الأولى في تلك البطولة، ورعايتهم فنيًا من أجل العودة مجددًا لامجاد منتخب مصر صاحب الإنجازات الدولية السابقه
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصر تستضيف بطولة دولية لكمال الأجسام .. فبراير المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.