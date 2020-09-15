كارتيرون يسدد 230 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي للزمالك بعد فسخ التعاقد

سدد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، 250 ألف دولار بصورة فورية لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور.

كان هذا بعد قرار المدرب الفرنسى بالرحيل عن الزمالك بعدما تعهد بدفع الشرط الجزائي وتم فسخ العقد.

وكشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك، عن قيام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصوير فيديو مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في مكتبه بمقر النادي.

وأعلن مرتضى في الفيديو، تفاصيل خاصة بشأن رحيل كارتيرون، على أن تتم إذاعته عبر قناة الزمالك مساء اليوم في برنامج "زملكاوي".

وتحدث كارتيرون في الفيديو عن رحيله عن نادي الزمالك واعتذر بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق.