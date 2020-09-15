أعلى راتب فى مصر.. بيراميدز يفاوض كارتيرون بعد فسخ عقده مع الزمالك

كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن إجراء مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

وقالت المصادر إن مباراة بيراميدز القادمة المقرر إقامتها غدا الأربعاء قد تكون هي الأخيرة للمدير الفني الحالي.

وأكدت المصادر أن، بيراميدز عرض على كارتيرون قيمة مادية عالية قد تكون هي الأعلى بين المديريين الفنيين في مصر.

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.

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يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.