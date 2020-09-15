نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الرحيل عن تدريب الفريق بصورة مفاجأة ودون إبداء أسباب واضحة.
وقرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماع مع لاعبي الفريق وذلك على هامش المران الذي يقام على ملعب النادي.
ونزل منصور للاعبين عقب رحيل كارتيرون غاضباً عقب عقد جلسة في مكتب رئيس النادي الذي طالبه بإبداء أسباب رحيله لكن الأخير رفض.
ولا يعلم أحد حتى الآن الأسباب التي أدت إلى رحيل الفرنسي خاصةً أنه كان يسير بخطى ثابته وقاد الفريق لتحقيق نتائج مميزة آخرها الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة نادي أسوان يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.
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