نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مرتضي منصور يعلن عن خليفة كارتيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، حتى نهاية الموسم، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وشهدت الساعات القليلة الماضية اجتماع عُقد بين مرتضى منصور وطارق يحيى ومدحت عبدالهادي، أسفر عن تعيين الأول مديرًا فنيًا للفريق، على أن يعاونه الثاني، بالاضافة الى تعيين أيمن عبدالعزيز مدرب مساعد لطارق يحيى، ومدحت عبدالهادي في منصب المدرب العام