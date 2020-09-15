نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقترب من صفقته الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحديث يدور عن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفاد الإعلامي الموثوق جوزيب بيدريرول عبر برنامج التشيرنجيتو الإسباني الشهير بأن كيليان مبابي أصبح أقرب إلى ريال مدريد وأنه يرغب فقط في الإنضمام إلى ريال مدريد.

وأوضح جوزيب بيدريرول أن مبابي يعتقد أنّه من أجل الفوز في الكرة الذهبية سوف يتعين عليه الانتقال إلى ريال مدريد وأن مبابي يتوقع بأن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان سيتعامل مع هذا الأمر باحترافية ويسمح له بالرحيل.

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وأكد جوزيب بيدريرول أنه بمجرد أن يفكر باريس سان جيرمان في رحيل مبابي فإن ريال مدريد سيبدأ بالتفاوض لكن في ريال مدريد يفضلون عدم قيام مبابي بالتمرد وأن ريال مدريد لن يقدم أيّ عرض إلى أن يطلب باريس سان جيرمان من ريال مدريد الحديث حول الصفقة.

وأشار جوزيب بيدريرول إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 وكان النجم الفرنسي قد طلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل في صيف 2021.

وألمح جوزيب بيدريرول أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع مبابي البالغ من العمر 21 عامًا على رأسها برشلونة الإسباني وقطبي مانشستر وليفربول الإنجليزيين ولكن يعتبر ريال مدريد الإسباني الأقرب لضمه.