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خطوة واحدة تفصل نجم الهلال السعودي عن الانضمام للزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل نجم الهلال السعودي عن الانضمام للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب المهاجم السوري عمر خربين لاعب نادي الهلال السعودي، من الرحيل عن الازرق، بعد أن أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

ورفض النادي السعودي التنازل عن عمر خربين صاحب الـ26 عاما بالمجان، بعد أن أبدى الزمالك المصري،  رغبته بضم خربين والاستفادة من خدماته، لكن الهلال يرغب في الحصول على مبلغ مالي مقابل التنازل عن اللاعب.

ويريد الهلال الاستفادة مادياً من رحيل عمر خربين، ويرفض حالياً التنازل عن اللاعب بالمجان".

ولعب خربين للكثير من الأندية في الدول العربية، حيث مثل الظفرة الإماراتي والميناء العراقي وبيرامييدز المصري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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