«سيدات طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك في ختام الدوري بعد حسم البطولة رسميًّا

الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، في ختام منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 25-20، و21-25، و25-19، و25-23.

وتمكن فريق سيدات طائرة الأهلي من فرض سيطرته على مجريات المباراة من بدايتها، بفضل الإرسالات التكتيكية وحائط الصد القوي والضربات الساحقة، بالإضافة إلى الالتزام بتوجيهات حمدي الصافي، المدير الفني للفريق.

وسبق أن حسم فريق سيدات طائرة الأهلي لقب الدوري لصالحه قبل نهايته بجولتين، وأنهى الفريق منافسات البطولة برصيد 66 نقطة، بالعلامة الكاملة دون خسارة طوال 22 مباراة.