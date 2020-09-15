بعد رحيله عن الزمالك.. مرتضى منصور يكشف كواليس أزمة كارتيرون في هذا الموعد

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رحيل باتريس كارتيرون المفاجئ عن تدريب الزمالك نهائيا.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه بفيس بوك قائلا "أخبار هامة على قناة الزمالك في تمام الحادية عشرة مساء".

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.