برشلونة يعلن رحيل فيدال الى إنتر ميلان

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعبه التشيلي أرتورو فيدال عن الفريق الى نادي إنتر الإيطالي.

وقال رامون بلانس في مؤتمر تقديم البوسني ميراليم بيانيتش لاعبًا جديدًا للفريق:" لم تنتهي المفاوضات مع نادي إنتر لكنها في مرحلة متقدمة للغاية منها."

وأضاف:" أود أن أشكر فيدال على كل ما قدمه لنادي برشلونة، وأتمنى له التوفيق مع إنتر.

ويعد فيدال أحد المغضوب عليهم من إدارة برشلونة بعد الهزيمة الكارثية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.