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الزمالك يشكل لجنة ثلاثية للتعاقد مع مدرب أجنبي بعد رحيل كارتيرون

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قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور  تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وثنائى مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى، وذلك للتعاقد مع مدير فنى أجنبى ذو سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق.

وسدد الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق لكرة القدم بنادي الزمالك مبلغ 250 ألف دولار لمسؤولي القلعة البيضاء عبارة عن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي بعد قراره بفسخ التعاقد من طرف واحد.

وكان كارتيرون قد أخطر ، إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في  تدريب الفريق  وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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