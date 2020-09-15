نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتسيو يتعاقد مع نجم الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي فناربخشة التركي اليوم الثلاثاء، عن انتقال مهاجم كوسوفو، فيدات موريكي، إلى لاتسيو الإيطالي، مقابل مبلغ مبدئي 17.5 مليون يورو.

وأعلن النادي التركي، إن القيمة قد ترتفع إلى 20 مليون يورو، مع حساب مكافآت تتعلق بنتائج مستقبلية.

ويسعى فناربخشة من خلال المفاوضات، الحصول على نسبة 5% من حقوق انتقال موريكي مستقبلا، إذا باعه لاتسيو لناد آخر.

يذكر أن لاعب منتخب كوسوفو (26 عاما) 17 هدفا في 36 مباراة مع فناربخشه.